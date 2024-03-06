花蓮黃湘涵師生翻糖甜點闖德國賽事 奪10面金牌

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮翻糖蛋糕師傅黃湘涵率領5歲至13歲小小子弟兵，出征德國國際觀光烹飪大賽，透過視訊方式呈現翻糖蛋糕、星空棒棒糖作品，囊括10面金牌收穫滿滿，下場將瞄準韓國賽事。

黃湘涵說，身兼選手跟指導老師，備賽期間幾乎每天只睡2小時，每名學生都報名翻糖蛋糕跟星空棒棒糖項目，讓學生自行發想主題，利用週末、連假期間製作作品，歷經無數次重捏、崩塌整修後才一一完成。

慈濟中學7年級學生涂明慧分享，平日課業壓力繁重，自己利用暑假期間練習，穿著厚外套在冷氣房揉捏翻糖，因為技術不好被老師要求重揉「揉到很厭世」，第一次參加比賽就拿了2個金牌，辛苦都值得。

年紀只有5歲的牛采緹是最小學員，製作美人魚魚尾造型的星空棒棒糖獲得金牌獎項，她說，自己煮糖漿、做成喜歡的美人魚造型，成品都捨不得吃。黃湘涵透露，原本只是想讓陪哥哥上課的牛采緹打發時間，沒想到展現很高天賦，星空棒棒糖成品做得比哥哥好。

黃湘涵說，這項比賽並不是人人有獎，8名學生分別拿下翻糖蛋糕項目4面金牌、3面銀牌；星空棒棒糖3金、1銀、4銅統統得獎，表現超出預期，接下來將率領小朋友參加韓國首爾「2024國際美食大賽」實體賽事。

花蓮市長魏嘉彥今天會見黃湘涵及8名學生，看著生動作品頻頻讚嘆，學生輪流上台介紹作品，聽到最小學生才5歲，做出成熟及精細的星空棒棒糖，感到非常驚訝。魏嘉彥頒發禮券、獎狀鼓勵小朋友，也跟學生相約吃烤肉慶功宴，學生們開心送上現場畫的卡片、星空棒棒糖給市長。（編輯：孫承武）1130306