更多編輯台推薦新聞：
山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

花蓮黃湘涵師生翻糖甜點闖德國賽事 奪10面金牌

2024/3/6 18:05（3/6 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮烘焙師黃湘涵率領一群年齡5歲至13歲的小小子弟兵出征德國國際觀光烹飪大賽，在翻糖蛋糕、星空棒棒糖等項目囊括19面獎牌，6日下午與花蓮市長魏嘉彥（藍色背心者）等人分享喜悅。中央社記者張祈攝 113年3月6日
花蓮烘焙師黃湘涵率領一群年齡5歲至13歲的小小子弟兵出征德國國際觀光烹飪大賽，在翻糖蛋糕、星空棒棒糖等項目囊括19面獎牌，6日下午與花蓮市長魏嘉彥（藍色背心者）等人分享喜悅。中央社記者張祈攝 113年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮翻糖蛋糕師傅黃湘涵率領5歲至13歲小小子弟兵，出征德國國際觀光烹飪大賽，透過視訊方式呈現翻糖蛋糕、星空棒棒糖作品，囊括10面金牌收穫滿滿，下場將瞄準韓國賽事。

黃湘涵說，身兼選手跟指導老師，備賽期間幾乎每天只睡2小時，每名學生都報名翻糖蛋糕跟星空棒棒糖項目，讓學生自行發想主題，利用週末、連假期間製作作品，歷經無數次重捏、崩塌整修後才一一完成。

慈濟中學7年級學生涂明慧分享，平日課業壓力繁重，自己利用暑假期間練習，穿著厚外套在冷氣房揉捏翻糖，因為技術不好被老師要求重揉「揉到很厭世」，第一次參加比賽就拿了2個金牌，辛苦都值得。

年紀只有5歲的牛采緹是最小學員，製作美人魚魚尾造型的星空棒棒糖獲得金牌獎項，她說，自己煮糖漿、做成喜歡的美人魚造型，成品都捨不得吃。黃湘涵透露，原本只是想讓陪哥哥上課的牛采緹打發時間，沒想到展現很高天賦，星空棒棒糖成品做得比哥哥好。

黃湘涵說，這項比賽並不是人人有獎，8名學生分別拿下翻糖蛋糕項目4面金牌、3面銀牌；星空棒棒糖3金、1銀、4銅統統得獎，表現超出預期，接下來將率領小朋友參加韓國首爾「2024國際美食大賽」實體賽事。

花蓮市長魏嘉彥今天會見黃湘涵及8名學生，看著生動作品頻頻讚嘆，學生輪流上台介紹作品，聽到最小學生才5歲，做出成熟及精細的星空棒棒糖，感到非常驚訝。魏嘉彥頒發禮券、獎狀鼓勵小朋友，也跟學生相約吃烤肉慶功宴，學生們開心送上現場畫的卡片、星空棒棒糖給市長。（編輯：孫承武）1130306

花蓮烘焙師黃湘涵（右2）率領一群5歲至13歲的小小子弟兵出征德國國際觀光烹飪大賽，一舉拿下19面獎牌，黃湘涵與小選手們6日向花蓮市長魏嘉彥（右3）、民進黨籍市民代表田珍綺（右4）介紹精緻可愛的翻糖作品。中央社記者張祈攝 113年3月6日
花蓮烘焙師黃湘涵（右2）率領一群5歲至13歲的小小子弟兵出征德國國際觀光烹飪大賽，一舉拿下19面獎牌，黃湘涵與小選手們6日向花蓮市長魏嘉彥（右3）、民進黨籍市民代表田珍綺（右4）介紹精緻可愛的翻糖作品。中央社記者張祈攝 113年3月6日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.235