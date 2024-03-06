陽明交大校長確定續任 林奇宏：努力邁向國際

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）國立陽明交通大學今天舉行臨時校務會議，針對校長林奇宏續任案進行投票，投票結果為林奇宏成功續任，再治校4年。林奇宏說，會努力讓學校邁向更國際、更永續的方向前進。

國立陽明大學與國立交通大學於2021年2月合併為「國立陽明交通大學」，林奇宏為首任校長，任期至2025年；校方今天舉行臨時校務會議，針對林奇宏是否續任案進行投票。

林奇宏接受中央社記者電訪表示，今天會議中，他以「陽明交大2.0」為題發表續任理念，希望在變局中能打破框架，將以解構的思維創造新機，並透過國際化自我定位，期許陽明交大成為國際重要頂尖大學。

針對陽明交大學生會「給校長的一封信」中，提出10大面向、共52點的觀察及建議，林奇宏說，許多大項目與國家政策有關，能夠回答的內容他都盡力回覆，會將學生們的建言留存，未來持續舉辦「與校長有約」活動，定期了解師生想法與建議。

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林奇宏說，陽明交大校長4年1任，按往例會在校長任期屆滿前1年進行續任案的投票作業，今天會議共發放110票，他未參與投票，依規定只要開出超過半數同意票，即不再開票，開票約10分鐘即確定過半。

陽明交大學生會交通分會指出，期待校長林奇宏能更加油，持續帶領行政團隊更積極治理校務與對外領航，整個校園也應持續對話溝通，達到師生共治。（編輯：陳清芳）1130306