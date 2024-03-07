台大辦中研院院士曾永義紀念展 回顧戲曲文化貢獻

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（中央社記者許秩維台北7日電）已故中央研究院院士曾永義是台灣當代崑曲創作最豐富的作者，台灣大學舉辦曾永義戲曲紀念展，展示曾永義的著作和影音作品，藉此回顧曾永義對戲曲文化的發揚與貢獻。

台大今天發布新聞稿指出，台大中文系名譽教授曾永義致力推廣崑曲，曾任中華戲曲與文學推廣協會理事長，並曾榮獲國家文藝獎等多個獎項，也是首名以戲曲研究與俗文學專業獲得中研院院士殊榮的學者。

台大即日起在校總區總圖書館舉行「懷念曾永義院士戲曲紀念展–許美玲當代書畫創作展」，以感念曾永義的貢獻；銘傳大學通識教育中心副教授許美玲，為紀念恩師曾永義，特以新編崑劇創作為個展主題，以油畫創作展出曾永義曾撰寫的戲曲場景。

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許美玲表示，她在畫中以西方油畫色彩，結合中國水墨行草節奏，「繪畫凝結曲韻、戲曲凝結繪畫」，讓觀者恍若置身戲曲舞台，將傳統寫實畫風加以變體，彰顯強烈的抒情性與節奏動感，塑造特殊的個人美學風格。

台大圖書館館長陳光華提到，此次展覽特別規劃曾永義的紀念書展，展示台大總圖書館典藏的曾永義相關著作，同時感謝國光劇團無償授權曾永義遺作「虎符風雲」影音作品的播放；希望透過許美玲的畫作，以及現場的書籍與影音作品，藉此回顧曾永義對戲曲文化的發揚與貢獻，緬懷其對傳統藝術的熱情投入。（編輯：管中維）1130307