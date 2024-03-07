文大必修通識擬新增近40門課 用AI加強專業

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（中央社記者許秩維台北7日電）中國文化大學首創跨域必修通識課，規劃於113學年將AI（人工智慧）融入20%的通識課中，預計開設近40門課，利用AI科技加強學生的專業能力。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，為培養跨域AI專才，文大規劃將AI融入跨域必修課，包括大一國文、一般通識和專業課程，113學年預計開設近40門課，在國內大專是首屈一指的開課數量，目的就是要培養學生AI實力，成為未來職場菁英。

中國文化大學通識中心主任鄒忠毅表示，在大一國文課程裡，AI應用會著重於提升學生的閱讀與寫作能力；在通識課程方面，會將課程內容的20%轉為AI相關主題，學生在選修10學分的通識課時，不但包含人文、自然、社會科學領域，且每個領域至少20%課程與AI應用相關。

為了讓AI成為教學的重要助力，鄒忠毅提到，將協助教師規劃各種以AI輔助應用為主的課程，例如在通識課中，利用AI輔助文書處理、資料分析與整理、翻譯、寫作、數理計算等功能；教師也會根據不同主題，示範如何使用AI輔助工具，學生可利用這些功能進行學習和產出。

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以文學院為例，鄒忠毅指出，老師可引導學生使用AI進行文本分析，並對AI分析結果進行評論，展示AI對文章的解讀與國文專業老師之間在意境上的差異；在寫作部分，除了基本的文本整理，也能利用AI調整不同的寫作風格，使學生了解AI文本的優缺點，並學會如何改進。

為跳脫傳統教學方式，文化大學還成立教師與行政人員的社群，透過社群進行教育訓練、共同備課與資料分享，通識中心也積極培育AI課程種子教師，分享教學經驗與備課方向，協助老師針對AI的各種應用主題、製作線上課程和對應教材，傾全力打造AI教學跨域環境。（編輯：李亨山）1130307