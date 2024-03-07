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雲林東勢2週內3禽場感染H5N1 加強防疫、落實管理

2024/3/7 16:06（3/11 09:26 更新）
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雲林縣東勢鄉上週2家禽場感染H5N1，撲殺逾1萬5000隻家禽，7日又有1土雞場確診，撲殺5375隻家禽，雲林縣動植物防疫所加發消毒水，輔導禽場落實管理各項安全工作。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月7日
雲林縣東勢鄉上週2家禽場感染H5N1，撲殺逾1萬5000隻家禽，7日又有1土雞場確診，撲殺5375隻家禽，雲林縣動植物防疫所加發消毒水，輔導禽場落實管理各項安全工作。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣東勢鄉上週2家禽場感染H5N1，撲殺逾1萬5000隻家禽，今天又有1土雞場確診，撲殺5375隻家禽；由於東勢鄉2週內有3場家禽染疫，雲林縣動植物防疫所加發消毒水，輔導禽場落實管理。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，東勢鄉1土雞場日前出現異常死亡，經業者主動通報，確診H5N1（亞型高病原性禽流感），依標準作業程序，執行撲殺銷毀5375隻家禽，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，周遭28處家禽場列管。

由於東勢鄉上週才有1雞場和1肉鴨場確診，現在又有1土雞場，2週內3場確診，雖然禽場距離超過4、5公里，不在傳染風險範圍內，雲林縣動植物防疫所嚴陣以待，防範疫情擴散。

雲林縣動植物防疫所說，近期禽流感疫情主要發生在東勢鄉，已派員針對該區域的周邊環境加強執行擴大消毒工作，並對全鄉養禽業以場為單位發放1桶消毒藥劑，輔導其落實禽場各項生物安全工作。

雲林縣動植物防疫所呼籲，即日起受強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移影響，各地氣溫早晚偏冷，養禽業應適時開啟保溫設備，穩定禽舍溫度以減輕禽隻緊迫。

雲林縣動植物防疫所指出，直到3月底前皆為染疫高峰期，養禽業者應提高警覺，每天自主觀察，倘發現禽隻異常，需立即主動通報（防疫專線：0932-690674），以利防疫機關及時處置。（編輯：黃世雅）1130307

雲林縣東勢鄉日前有土雞場出現雞隻異常死亡，經業者主動通報，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所7日依標準作業程序，執行撲殺銷毀5375隻家禽，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月7日
雲林縣東勢鄉日前有土雞場出現雞隻異常死亡，經業者主動通報，確診為H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所7日依標準作業程序，執行撲殺銷毀5375隻家禽，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。（雲林縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年3月7日
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