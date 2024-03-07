嘉義鳳梨前進山口縣大獲好評 攻佔日本人味蕾

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（中央社記者戴雅真東京7日專電）嘉義金鑽鳳梨前進日本山口縣的丸久超市大獲好評，去年繳出550公噸的銷售佳績，今年將再度上架至丸久超市90家分店，並擴展通路至福岡縣及大分縣，持續以「蜜甘味」鳳梨獨特的酸甜滋味，攻佔日本人的味蕾。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，嘉義縣長翁章梁今天上午在山口縣丸久超市參與嘉義鳳梨推廣活動，丸久株式會社社長田中康男、山口市市長伊藤和貴、台農發公司總經理唐淑華、打貓果菜生產合作社理事主席陳映延、船昌株式會社社長關野貴文、台北駐福岡辦事處處長陳銘俊等人到場參與。

船昌株式會社及台農發公司合作，將打貓果菜生產合作社的金鑽鳳梨以「蜜甘味」名號外銷日本。嘉義「蜜甘味」上架首日，專屬櫃位前已有日本消費者前來採購。

丸久超市社長田中康男表示，去年度採購嘉義縣的鳳梨，獲得消費者非常好的回饋，所以今年會持續採購，並向南拓點至鹿兒島，期待明年可以向東北拓展，讓全日本都可以吃到嘉義鳳梨。

翁章梁說，這是他第3次來到山口縣推廣嘉義縣的鳳梨，為了感謝山口縣消費者熱情支持，今年在產季一開始就來舉辦「蜜甘味」鳳梨試吃推廣活動，告訴日本消費者，嘉義的金鑽鳳梨產季又到了。

翁章梁特別跟消費者和媒體說明，台灣鳳梨和其他國家的鳳梨非常不一樣；台灣因為農業技術先進，不僅鳳梨品種非常多元，果實纖維也非常細緻，連鳳梨心都可以食用，非常香甜多汁。

曾獲得十大神農獎的嘉義縣打貓果菜生產合作社理事主席陳映延與大家分享，因為他的外婆是日本人，能把鳳梨送到外婆的故鄉與大家分享，真的非常高興。

台灣出口商台農發股份有限公司總經理唐淑華表示，外銷日本的鳳梨須具有產銷履歷、沒有病蟲害、通過藥檢才能裝櫃出口，因此產地農民、地方政府、貿易商三方密切合作非常重要。今天能夠在丸久超市看到鳳梨順利上架，背後真的是一個非常浩大的工程。

山口市長伊藤和貴也特別前來參加活動。他表示，嘉義的鳳梨可能是因為種在阿里山下，土質和生長環境特別好，是他吃過最好吃的，很高興嘉義鳳梨可以成為日本和台灣友誼之間的重要橋樑。

嘉義縣政府農業處指出，今年度除了持續將鳳梨出口到山口縣丸久超市外，今、明兩天也會前往福岡縣丸共超市、大分縣丸宮超市辦理鳳梨試吃會活動，要把既優且鮮的嘉義鳳梨努力推向海外市場。（編輯：周永捷）1130307