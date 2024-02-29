認養喵星人中籤率僅萬分之7.6 翁章梁抽出15愛貓人

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣29日電）嘉義縣家畜所去年底查獲貓隻非法繁殖場沒入13隻品種貓，加上2隻混種貓，5天逾2.5萬人次登記認養，經篩汰逾5千人次後，中籤率僅萬分之7.6，縣長翁章梁今天直播抽籤，幫喵星人找到溫暖的家。

嘉義縣家畜所去年底查獲貓隻非法繁殖場而沒入13隻品種貓，年齡約3個月至3歲不等，另有2隻緊急救援收容安置的混種貓，也一併開放登記認養；僅開放5天登記，逾2萬5000人次登記，經篩選淘汰5703人次，共1萬9827人次符合抽籤資格，中籤率僅萬分之7.6。

嘉義縣家畜所今天上午10時直播公開抽籤，抽出15名貓奴，1隻貓共抽出3名得主，以1正取、2備取分配，每人以中籤1貓隻為原則，重複中籤則由備取遞補；評估合適且中籤的認養人將由專人聯絡，並預約前往園區完成認養程序，若正取認養人因特殊事由未能認養，將由備取遞補。

登記人氣王為布偶貓，有3285人登記，最後由台南市魏小姐抽中，翁章梁當場致電恭喜魏小姐，魏小姐也說她本人非常愛貓，一定會負起照顧責任。

翁章梁表示，今天順利透過亂數抽籤幫毛孩子們找到新家，非常謝謝愛貓人士們願意把貓隻帶回家悉心照料，愛貓人享受與貓作伴，也很愛捕捉牠們可愛姿態，帶給人很多快樂。

翁章梁希望這些貓咪離開嘉義縣後能繼續快樂生活，成為溫暖家庭一份子，呼籲杜絕非法繁殖，以領養代替購買。（編輯：陳仁華）1130229