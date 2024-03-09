大漢學院仍有招生名額 教部：尚未收到停辦申請

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（中央社記者陳至中台北9日電）位於花蓮縣的大漢技術學院董事會今年2月宣布停招、停辦，不過今年度各學制仍有333個招生名額。教育部解釋，尚未收到停辦申請，目前仍有充裕時間，考生可自行決定是否報名。

受到少子女化衝擊，花蓮縣新城鄉的大漢技術學院董事會於2月20日決議，113學年起將依私校法停招停辦和安置師生，當時全校學生剩下500餘人。

大漢學院雖已宣布停招、停辦，但113學年度各招生管道仍有名額。根據教育部統計，二專在職專班62名、二技進修部104名、四技進修部104名、日間碩士班36名、四技日間部-技高生27名，總計333名。

教育部表示，大漢學院擬依照「私立學校法」第70條第1項規定，由學校法人考量辦學目的有窒礙難行或遭遇重大困難不能繼續辦學，報教育部核定後停辦。不過，教育部目前尚未收到大漢學院的停辦申請公文，因此相關招生程序仍依各學制簡章規劃執行。

教育部指出，大漢學院碩士班報名截止時間為今年6月，其他各招生管道的報名截止時間為8月，錄取學生在入學註冊前，都不致產生影響學習權益的問題。考生目前仍有相當充裕時間，可充分考量後，決定是否報名。

大漢學院後續停辦的程序，依法向教育部正式提出申請後，須擬定「停辦計畫」，提校務會議報告，並經董事會通過，再報教育部核定。

教育部審查「停辦計畫」時，會確保教職員權益、學生受教權等事項，後續徵詢「私校諮詢會」意見，再提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議。（編輯：郭諭儒）1130309