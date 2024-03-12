元智大學培育智慧護理師 攜醫院提供公費生名額

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（中央社記者許秩維台北12日電）元智大學攜手亞東醫院、聯新國際醫院合作培育智慧護理師，並提供護理公費生名額，除了獎學金補助，學生畢業並考取護理師證照後，還保障工作機會。

元智大學今天發布新聞稿指出，人類壽命延長、人口老化、少子化、疾病型態轉變及失能者人數大幅增加，照顧人力需求隨之增加，加上新興傳染病的威脅及高齡社會衍生的長照需求，更使得護理人力面臨極大的挑戰。

為培育護理人才，元智大學與亞東醫院、聯新國際醫院簽訂「建教合作備忘錄」及「護理公費生培育方案」，希望結合彼此堅實的學術與臨床經驗，共同培育智慧護理照護領域的優秀護理專業人才，創造三贏契機。

元智大學校長廖慶榮表示，亞東紀念醫院醫學中心及聯新國際醫院是元智大學護理系的兩大教學聯盟醫院，元智護理系課程也規劃結合跨系所師資及業界專業人員，共同開設「智慧雙語創新創業護理學程」，培養與時俱進兼具雙語（程式語言與英語）能力、國際移動能力的智慧護理師，期許成為智慧護理領域的領航者。

亞東醫院醫事副院長林子玉指出，亞東醫院這次與元智簽訂「亞東護理公費生培育方案」，將雙方合作推展至醫護人力培育，不只因應護理人力短缺，更播下未來智慧護理時代的種子；113學年預計提供18個名額，每人每學年提供新台幣12萬元獎學金，受補助的學生畢業並取得證照後，可進入亞東醫院工作。

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聯新國際醫院院長許詩典提到，聯新醫院跨足兩岸醫療市場，也是南桃園最大的高端社區教學醫院；這次與元智護理系簽署「聯新護理公費生培育」，113學年提供10個名額，4年最高提供60萬元獎助學金，各學年公費生名額將由雙方逐年討論調整，而學生畢業並考取護理師證照後，保障進入聯新醫院的工作機會。

元智大學護理系主任蘇英華表示，護理系今年起招收第1屆45名新生，配合課程實習需求，將由學長姐手把手教導護理臨床技能及以病人為中心的臨床實務，讓學生畢業後順利考取護理師證照，並保障進入醫院的工作機會。（編輯：管中維）1130312