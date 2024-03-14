東北季風減弱北部白天高溫24度 各地多雲零星雨

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（中央社台北14日電）氣象署表示，今天清晨東北季風及輻射冷卻影響，氣溫仍較低，北台灣低溫約攝氏12至14度，其他地區低溫約15至17度，局部空曠及近山區平地氣溫會再低一些，白天氣溫稍回升，各地有零星降雨機率。

中央氣象署指出，白天隨著東北季風減弱，北部、東半部氣溫稍回升，高溫約20至24度，其他地區與昨天持平，中部高溫約23、24度，南部高溫約24至26度，日夜溫差較大，請適時調整衣著；今天雲量及中層水氣較昨天增加，各地有部分零星降雨機率，但雨量、雨勢都不大。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天白天起東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達「紅色警示」等級。（編輯：陳仁華）1130314