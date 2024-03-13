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白沙屯媽祖進香18日凌晨啟程 通霄警規劃交管

2024/3/13 19:44（3/13 19:56 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香預計18日凌晨出發，因應進香人潮眾多，警方將自17日上午8時起針對台1線、台61線通霄、苑裡路段實施交通管制措施。圖為交通管制示意圖。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月13日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香預計18日凌晨出發，因應進香人潮眾多，警方將自17日上午8時起針對台1線、台61線通霄、苑裡路段實施交通管制措施。圖為交通管制示意圖。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年3月13日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香預計18日凌晨出發，因應進香人潮眾多，警方規劃17、18日登轎起駕及25、26日回鑾期間，通霄、苑裡地區實施交通管制。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，白沙屯拱天宮媽祖113（甲辰）年徒步進香報名人數已逾17萬人，為避免屆時湧進大量人車，造成交通堵塞，管制範圍包括台1線白沙、埔口、通霄、苑裡部分路段將封閉管制；台61線通霄、通灣、新埔、白沙屯匝道口及赤土崎慢車道，適人潮狀況封閉管制；通霄鎮白東里海堤路（防汛道路） 至新埔里新海樓餐廳前，由北往南單線通行；後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海堤路；白東里啟新路至白沙屯火車站及拱天宮、山邊媽祖廟周邊道路，均進行交通管制。

警方指出，針對媽祖登轎起駕期間，17日上午8時至18日凌晨4時，封閉台1線123.5公里至126公里南下車道；17日晚間10時以後，123.5公里至127.4公里南北雙向車道均封閉，視現場車流狀況彈性管制封閉台61線白沙屯南向出口匝道及新埔南北向出口匝道。

18日凌晨零時至6時，封閉台1線127.4公里至132公里，南北車輛均改道行駛台61線通霄聯絡道。

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至於回鑾期間，25日凌晨零時至24時，苑裡鎮台1線與苗47-1線口至通霄鎮台1線130公里北上車道，機動分段管制；26日凌晨零時至晚間8時，台1線131.6公里至123.5公里南北車道封閉（分段管制），車輛均改道行駛台61線通霄聯絡道。

警方表示，管制時間視人車潮狀況提前或延後。此外，因應白沙屯村內停車位不敷使用，開放台1線120公里至136公里（西湖鄉東和鋼鐵廠至通霄鎮賢德工商）道路兩側供自小客車停放，通霄鎮公所接駁專車沿台1線福龍宮公車站牌、通霄火車站至白沙屯拱天宮行駛，沿途均設有招呼站。（編輯：張銘坤）1130313

#白沙屯拱天宮
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