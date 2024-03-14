原住民族重點學校 校訂課程須開設6學分族語

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部今天表示，高中若是原住民族重點學校，須於校訂課程開設6學分的族語課程，鼓勵各校結合在地文化和族群特色，以多元方式推動，不只是待在教室中學習。

原住民族重點學校是指學生1/3以上是原住民族，或由主管機關認定的學校。教育部今天發布新聞稿指出，依據12年國教課綱，符合條件的高中職，須在校訂課程開設6學分的族語課程，教育部則補助開設各語別所需經費。

族語課程著重多元學習，例如位於屏東縣的內埔農工，透過校內古法搭建的石板屋，讓學生實地體驗屋內結構及家居生活設施、儀節。學校也安排前往瑪家鄉的台灣原住民族文化園區、霧台鄉的哈尤溪七彩岩壁等，體驗原民的音樂、琉璃珠、狩獵、刺福球等文化。

位於花蓮縣的海星高中每學期開設族語文課程約20多班，依照不同年齡、族語方言別等，聘請資深族語教師教學，同時輔導學生考族語認證、參加族語朗讀競賽。

教育部期許透過實際體驗，讓學生理解及尊重族群間的文化差異，進而提升對原民文化內涵的認知。（編輯：管中維）1130314