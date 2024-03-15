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郵政寶寶貼圖10週年 3/20首發行郵票

2024/3/15 11:07
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中華郵政公司自103年起推出郵政寶寶系列貼圖，今年滿10週年，將於20日首次發行「郵政寶寶郵票」。

中華郵政今天發布新聞稿，103年起，推出郵政寶寶系列貼圖，可愛療癒的形象深獲民眾喜愛。為慶祝郵政寶寶貼圖推出10週年，將於20日首次發行「郵政寶寶郵票」1套4枚，面值分別為新台幣8元、12元、15元及28元。其中面值8元及28元各另發行自黏式郵票，便利民眾用郵。

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中華郵政表示，「郵政寶寶郵票」圖案的男、女寶寶姿態俏皮可愛，分別結合節日慶祝、遞送郵件、郵筒及郵務車等不同主題元素設計。郵政寶寶代表郵政以客為尊、誠信效率的服務精神，積極活潑的形象讓郵政貼近民眾的生活。

配合郵票發行，中華郵政特別印製首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於18日發售；另外，製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日發售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」（3月20日更名為「i集郵」）選購。（編輯：管中維）1130315

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