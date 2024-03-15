雲林台西1土雞場感染H5N1 撲殺逾1萬隻
2024/3/15 17:33（3/15 17:46 更新）
（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣台西鄉1土雞場主動通報，確診H5N1，雲林縣動植物防疫所今天撲殺1萬2420隻35日齡的黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。
雲林縣動植物防疫所表示，台西鄉1土雞場日前出現異常死亡，經業者通報，確診H5N1（亞型高病原性禽流感），今天執行撲殺銷毀1萬2420隻35日齡的黑羽土雞。
根據雲林縣動植物防疫所統計，從民國113年迄今雲林縣已確診及撲殺禽流感禽場案例計13例，分別為陸禽8場、鴨3場、鵝2場。
雲林縣動植物防疫所說，與去年同期禽流感發生7場案例相比，今年案例數迄今上升47%。
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防疫人員分析，除日夜溫差較大外，經疫情調查後，研判其成因多為業者未落實禽場生物安全，例如人員進出禽舍未落實衛生清潔、部分區域圍網破損未修補、人車管制不確實等，因此再次呼籲禽農，務必依規定落實禽場生安操作，可降低禽隻染病風險。
雲林縣長張麗善指出，近期禽流感疫情嚴峻，且自今年幾乎每週都有案例發生，請養禽業應加強注意天氣變化及飼養動物的健康情形，搭配確實執行場內各項飼養管理措施，以減輕禽隻緊迫，降低禽場損失。（編輯：黃世雅）1130315
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