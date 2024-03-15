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鋒面影響18日起再變天 20日輻射冷卻低溫探10度

2024/3/15 21:22（3/15 21:42 更新）
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圖為新北市板橋區外出民眾包緊緊抵禦寒風。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署預報，明天及17日天氣回暖，但18日起天氣又明顯轉變，將有鋒面影響，19日東北季風增強或大陸冷氣團南下，氣溫再下降，20日、21日的清晨輻射冷卻可能出現攝氏10度左右低溫。

氣象署說，明天中部以北及東半部雲量偏多，偶有零星降雨，南部為多雲可見陽光的天氣；北台灣低溫普遍為15至17度，感受稍涼，而其他地區17至19度，白天高溫回升一些，北台灣為22、23度，其他地區為24至26度，南部會更高，感受溫暖微熱，17日全台天氣穩定，氣溫再回升。

不過，氣象署預測，18日將有一波鋒面影響，19日鋒面通過後，冷空氣隨之南下，目前資料顯示，強度接近大陸冷氣團，19日北部及東北部天氣明顯轉涼，白天高溫不到20度，其他地區仍舒適溫暖，但氣溫也會逐漸下降。

另外，18日水氣增多，中部以北及東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，雨勢在19日下半天趨緩。

氣象署預測，20日至21日清晨，中部以北、東北部及東部整日偏冷，其他地區早晚較冷，加上輻射冷卻，局部清晨低溫可能來降到10度左右，21日白天起，東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升，北台灣高溫可回到20度以上。（編輯：陳政偉）1130315

#大陸冷氣團
#東北季風
#鋒面
#低溫
#中央氣象署
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氣溫漸回升週休假日全台溫暖 18日冷空氣再南下
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