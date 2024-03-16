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拓展華語教育 南印度再添台灣教育中心

2024/3/16 13:58（3/16 14:11 更新）
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駐印度代表處教育組組長陳立穎（前右）15日與克勒拉省（Kerala）拉加吉里社會科學學院和拉加吉里商學院簽署台灣教育中心合作備忘錄，駐印度代表葛葆萱（後左4）、駐清奈辦事處處長陳俊郎（後右3）在場見證。（拉加吉里商學院提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年3月16日
駐印度代表處教育組組長陳立穎（前右）15日與克勒拉省（Kerala）拉加吉里社會科學學院和拉加吉里商學院簽署台灣教育中心合作備忘錄，駐印度代表葛葆萱（後左4）、駐清奈辦事處處長陳俊郎（後右3）在場見證。（拉加吉里商學院提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年3月16日
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（中央社記者林行健新德里16日專電）駐印度代表處教育組昨天與克勒拉省（Kerala）高等學府簽署合作備忘錄，同意設立台灣教育中心並派遣台灣教師前來任教；未來全印度的台灣教育中心將因此增至32座。

駐印度代表處教育組組長陳立穎昨天與克勒拉省天主教「聖母聖衣會」（CARMELITES，又稱加爾默羅修會）所屬的拉加吉里社會科學學院（Rajagiri College of Social Sciences）和拉加吉里商學院（Rajagiri Business School），簽署了台教中心合作備忘錄。

兩所學院屬於同一集團，將共設1座台教中心；這將是教育組在克勒拉省設立的第2座台教中心，全印度第32座，教育部未來將公告甄選華語教師前往任教，並促進雙方教育合作。

Rajagiri意為「國王的山丘」，這裡是指耶穌基督的山丘，亦即愛、真理和正義美德的化身。

陳立穎表示，他已與院方討論華語課程安排及華語教師報到的適當時間，未來除教育部補助的生活費外，將由校方提供每月約1500美金薪資、每年1張台灣印度來回機票及免費住宿等基本待遇，預計近期公告後進行甄選。

克勒拉省早年因為貿易發達，居民對外交流開放，識字率全印度最高，且幾乎每個家庭都有家人赴杜拜工作，對出國留學態度較開放。

聖母聖衣會目前在印度各地設有800多所學校，對於提升印度社會教育有很大貢獻。根據「今日印度」（India Today）所作全印度大學暨學院排名，2022年拉加吉里社會科學學院排名第7，在社會工作科系排名第2；而拉加吉里商學院在印度教育部所做評鑑中，商管部分排名第74。

中華民國駐印度代表葛葆萱、駐清奈辦事處處長陳俊郎、印度前駐荷蘭大使錢偉倫（Venu Rajamony）、當地教區神父納班尼（Benny Nalkara）及2學院教職員等人，均出席見證了備忘錄的簽署。

葛葆萱向師生演講時強調，華語課程將協助建構華語社群，讓雙邊有更好的溝通橋樑，產業也更能與台灣洽繫投資商機。他並鼓勵師生學習中文，申請到台灣留學深造。

除了簽約儀式，葛葆萱一行也在校園與克勒拉省工業總會（Confederation of Indian Industry, CII）成員舉行座談，介紹台印關係與發展，並由駐印度代表處經濟組組長陳郁淇簡介台印度經貿關係。

現場約有20多家電動車、醫療器材、阿育吠陀（Ayurveda）、教育產業、海鮮、食品加工業者與會，表達期望與台灣合作。（編輯：陳慧萍）1130316

駐印度代表處教育組15日與克勒拉省（Kerala）拉加吉里社會科學學院和拉加吉里商學院簽署合作備忘錄，同意設立台灣教育中心，駐印度代表葛葆萱向學生致詞。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年3月16日
駐印度代表處教育組15日與克勒拉省（Kerala）拉加吉里社會科學學院和拉加吉里商學院簽署合作備忘錄，同意設立台灣教育中心，駐印度代表葛葆萱向學生致詞。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健新德里傳真 113年3月16日
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