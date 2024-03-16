拓展華語教育 南印度再添台灣教育中心

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（中央社記者林行健新德里16日專電）駐印度代表處教育組昨天與克勒拉省（Kerala）高等學府簽署合作備忘錄，同意設立台灣教育中心並派遣台灣教師前來任教；未來全印度的台灣教育中心將因此增至32座。

駐印度代表處教育組組長陳立穎昨天與克勒拉省天主教「聖母聖衣會」（CARMELITES，又稱加爾默羅修會）所屬的拉加吉里社會科學學院（Rajagiri College of Social Sciences）和拉加吉里商學院（Rajagiri Business School），簽署了台教中心合作備忘錄。

兩所學院屬於同一集團，將共設1座台教中心；這將是教育組在克勒拉省設立的第2座台教中心，全印度第32座，教育部未來將公告甄選華語教師前往任教，並促進雙方教育合作。

Rajagiri意為「國王的山丘」，這裡是指耶穌基督的山丘，亦即愛、真理和正義美德的化身。

陳立穎表示，他已與院方討論華語課程安排及華語教師報到的適當時間，未來除教育部補助的生活費外，將由校方提供每月約1500美金薪資、每年1張台灣印度來回機票及免費住宿等基本待遇，預計近期公告後進行甄選。

克勒拉省早年因為貿易發達，居民對外交流開放，識字率全印度最高，且幾乎每個家庭都有家人赴杜拜工作，對出國留學態度較開放。

聖母聖衣會目前在印度各地設有800多所學校，對於提升印度社會教育有很大貢獻。根據「今日印度」（India Today）所作全印度大學暨學院排名，2022年拉加吉里社會科學學院排名第7，在社會工作科系排名第2；而拉加吉里商學院在印度教育部所做評鑑中，商管部分排名第74。

中華民國駐印度代表葛葆萱、駐清奈辦事處處長陳俊郎、印度前駐荷蘭大使錢偉倫（Venu Rajamony）、當地教區神父納班尼（Benny Nalkara）及2學院教職員等人，均出席見證了備忘錄的簽署。

葛葆萱向師生演講時強調，華語課程將協助建構華語社群，讓雙邊有更好的溝通橋樑，產業也更能與台灣洽繫投資商機。他並鼓勵師生學習中文，申請到台灣留學深造。

除了簽約儀式，葛葆萱一行也在校園與克勒拉省工業總會（Confederation of Indian Industry, CII）成員舉行座談，介紹台印關係與發展，並由駐印度代表處經濟組組長陳郁淇簡介台印度經貿關係。

現場約有20多家電動車、醫療器材、阿育吠陀（Ayurveda）、教育產業、海鮮、食品加工業者與會，表達期望與台灣合作。（編輯：陳慧萍）1130316