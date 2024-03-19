華南雲雨區東移多地有雨 早晚偏冷北台灣探13度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）氣象署表示，今天受大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，北部及宜蘭低溫約攝氏13度左右，中部及花蓮16、17度，南部及台東約18至19度。

中央氣象署指出，高溫方面，預估北部及宜蘭17、18度，中部及花東21至23度，南部較溫暖達25至29度，入夜後各地將越晚越冷；華南雲雨區東移，上半天水氣較多，降雨範圍比昨天廣，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，南部平地多雲為主，下半天起水氣有減少趨勢。

此外，由於東北風增強，上午起桃園至高雄、東半部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸也有較強陣風；下午起風力持續增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高將增為2至4米，海邊活動請特別注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天受華南雲雨區東移及大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1130319