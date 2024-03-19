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勞動部首屆最低工資委員出爐 4月先提研究報告【獨家】

2024/3/19 14:55（3/19 15:51 更新）
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首屆最低工資審議會委員名單出爐，包含全國產業總工會代表江健興（左）、勞動部長許銘春（中）、中華民國全國工業總會代表何語（右）。（中央社檔案照片）
首屆最低工資審議會委員名單出爐，包含全國產業總工會代表江健興（左）、勞動部長許銘春（中）、中華民國全國工業總會代表何語（右）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）保障勞工基本薪資，勞動部近日完成首屆最低工資審議會委員聘任，另包含11人研究小組，將於4月先提出今年1月至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告。

勞動部最低工資法今年首上路，法規明定最低工資審議會應設置21人，另也要組成11人研究小組，研究小組必須包含2名外聘學者委員，

勞動部1月啟動首屆審議會委員聘任，首屆委員名單近日出爐，名單包含勞動部長許銘春、經濟部代表陳佩利、國發會代表謝佳宜。

勞方代表則有全國產業總工會代表江健興、中華民國全國總工會代表黃稜茹、台灣總工會代表張鈺民、全國工人總工會代表張家銘、全國勞工聯合總工會代表林恩豪、全國產職業總工會代表許騉洪以及中華民國餐飲業工會全國聯合會代表花錦忠。

資方部分則有中華民國全國工業總會代表何語、中華民國全國商業總會代表劉守仁、中華民國全國中小企業總會代表游永全、中華民國工商協進會代表邱一徹、中華民國工業協進會代表余玉枝、中華民國工業區廠商聯合總會代表凌韻生以及台灣區電機電子工業同業公會代表林以專。

學者代表則有淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳、國立台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆、文化大學勞動暨人力資源學系助理教授吳慎宜以及國立中正大學法律學系教授鄭津津。

另外，11人研究小組成員則有勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛、經濟部產業發展署產業政策組組長顏鳳旗、國發會人力發展處簡任秘書張雅玲、財政部統計處專門委員梁冠璇、行政院主計總處綜合統計處簡任視察林雅雯。

學者代表則同審議委員會學者名單，包含蔡明芳、辛炳隆、吳慎宜及鄭津津，另有兩名外聘委員東吳大學社會工作學系教授洪惠芬、屏科大社會工作系教授林宏陽。

黃維琛告訴中央社記者，最低工資是勞工報酬的最低保障，主要目的是照顧邊際勞工、具有關懷面向，外聘的2名社工系教授都有不同關懷面向，洪惠芬長期關心、研究婦女低薪資貧窮，林宏陽則有經濟學跟社會學雙重研究背景，且工作地點在南部，可以將中南部情況一起帶入會議中討論，希望能藉助2名老師的專業。

黃維琛也說，兩份委員名單任期都到114年12月31日，今年基本工資審議會將於第三季召開，研究小組4月也將先提出1月至3月最低工資調升後對經濟及就業狀況影響報告，以利審議會議討論。（編輯：陳清芳）1130319

#許銘春
#勞動部
#勞動部勞動條件及就業平等司
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