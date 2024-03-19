持續偏冷至21日 新北等4縣市防10度低溫

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署表示，今天至21日清晨受大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低；明天上午基隆、新北、桃園及新竹可能有局部攝氏10度低溫發生；預計21日白天起回溫，週末各地高溫可達30度以上。

中央氣象署今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明天上午基隆、新北、桃園及新竹局部空曠地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天一直到21日清晨都受大陸冷氣團影響，各地轉乾冷，大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，明天局部地區已經有不到10度的低溫，預估最冷時間點是20日晚間至21日清晨，北台灣低溫範圍更大，普遍約12至14度，局部地區仍有機會出現10度或以下低溫；其他地區約14至17度。

黃恩鴻提到，21日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，穩定天氣會持續至25日，只有花東、恆春半島有零星短暫陣雨，另外22、23日北部、東北部及中南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻說，23至25日各地高溫達30度以上，中南部有機會出現34、35度氣溫，各地低溫也會在20度以上，較近期天氣相比轉為溫暖偏熱。

黃恩鴻提醒，大陸冷氣團影響期間，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風，基隆北海岸、高雄及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海地區要留意較大風浪。

黃恩鴻表示，預估26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；後期預報不確定性較高，需再觀察。（編輯：張雅淨）1130319