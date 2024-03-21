世新設立AI內容創製中心 打造傳播跨域專才

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（中央社記者許秩維台北21日電）因應生成式AI熱潮，世新大學設立「AI內容創製中心」，幫助學生掌握AI科技與工具，融入課程教學、產出新穎作品，培育新時代所需的AI傳播跨域專才。

世新大學今天發布新聞稿指出，為協助新世代人才解鎖「AI」與「傳播」潛能，世新大學校長陳清河擘劃「5哩路」整合跨領域知識，鼓勵師生用AI工具進行各學科深度學習、引導運用AI工具匯整和分析大數據、結合AI生成工具與學習來提高產學合作競爭力、培育AI設計與運用的跨域整合人才、深入AI實務與法律研究。

世新大學也正式設立「AI內容創製中心」，引進創新科技與整合資源，以AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律等5大方向，帶領師生掌握AI科技與工具，融入課程教學與產出新穎作品，培育新時代所需的AI傳播跨域專才。

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新聞傳播學院師生可藉由生成式AI輔助使用者產出文章、生成圖片、影片等，創作更複雜的視覺畫面，還能大幅縮減影視製作的時間與成本；管理學院師生可以生成式AI輔助程式設計應用，讓大數據分析更有效率。

世新校方提到，隨著AI技術的快速發展，相關倫理與風險日益凸顯，法律學院師生能拓展AI資料治理的研究，為AI時代提供合適的法律框架秩序；人文社會學院師生可藉由AI內容創製中心，探究即時語譯及仿聲、AI文本創作、AI語音助理等融入日常情境的應用與功能。（編輯：陳政偉）1130321