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達悟族「拍手歌會」瀕臨消失 台師大協助搶救

2024/3/22 15:06（3/22 16:05 更新）
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台灣師範大學和原民會、達悟族人合作，搶救達悟族面臨失傳的「拍手歌會」（karyag），22日在台北舉行記者會，宣傳23日將在台師大古蹟禮堂舉辦的復振音樂會。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月22日
台灣師範大學和原民會、達悟族人合作，搶救達悟族面臨失傳的「拍手歌會」（karyag），22日在台北舉行記者會，宣傳23日將在台師大古蹟禮堂舉辦的復振音樂會。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）達悟族的「拍手歌會」是1種特殊的歌謠和社交文化，近來瀕臨消失。台灣師範大學和原民會、達悟族人合作，搶救這項傳統儀式，預計23日在台北舉辦音樂會。

台師大今天舉辦記者會，復振計畫主持人、民族音樂所教授呂鈺秀指出，「拍手歌會」是族人智慧與知識體系的一環，也是人類珍貴的文化遺產，不該任其消失。

根據台師大提供的資訊，拍手歌會是在夏天夜裡，年輕男女在高屋（makarang）中唱歌、聊天的餘興節目，歌謠形式「半人半鬼」，口述歷史可追溯到17世紀中葉，達悟族男性到菲律賓巴丹島，與當地女性一起舉辦的活動。

隨著社會轉變，達悟族的高屋已逐漸消失，20年前曾有研究者大量錄音保存拍手歌會，並致力翻譯歌詞，但資料塵封於博物館之中，隨著耆老一一離世，拍手歌會面臨消失的危機。

研究團隊指出，拍手歌謠使用優美的古語，需要如平靜海面上粼粼的波光般，綿長悠遠的拖音演唱技巧，且自由節奏與固定節奏交錯、音高在固定與不固定間有著自身尺度。如今幾乎無人具備足夠的氣息演唱、流利地使用古語，甚至了解音樂邏輯與唱法，也為傳承文化增添許多困難。

台師大2年前展開復振計畫，目前已有13名團員順利完成學習挑戰，年齡從27歲到67歲都有。他們從完全陌生開始，努力克服古語及音樂的困難，如今已能以族人前輩創造的歌詞，演唱拍手歌會的旋律。

台師大預計於23日晚上7時，在校園內的古蹟禮堂舉辦音樂會，邀請民眾一同見證「拍手歌會」文化的復振與傳承。相關資訊可參考台師大網站。（編輯：管中維）1130322

#台師大
#達悟族
#達悟族人
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