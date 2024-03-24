濂洞國小玻璃瞭望台 山海無邊視野營造美感校園

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（中央社記者許秩維台北24日電）位於新北市瑞芳區的濂洞國小，參與校園美感環境再造計畫，以玻璃帷幕打造瞭望台，串連山、海與社區的景致，營造無邊際的美感景致，成為美感校園典範之一。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺美感的校園，教育部委託台中教育大學辦理「校園美感環境再造計畫」，至今已建立97件美感校園典範案例。

濂洞國小是環山面海、人文薈萃的迷你小學，為呈現學校周圍的自然景觀與社區特質，濂洞國小將校門透過陽光投射，呈現彷若陰陽海水色變幻的色彩，並將司令台變身以玻璃帷幕打造而成的瞭望台，串連山、海與社區的景致，營造無邊際的美感空間景致。

濂洞國小表示，透過校園整體意象的重整，讓校外美景成為最好的美感素材，教師也帶領學生於美感改造基地進行描繪寫生、環境觀察與攝影等活動，培養學生對環境的感受與關懷，透過校園硬體工程的改變，也讓師生看到不一樣的社區樣貌。

國立中興大學附屬台中高級農業職業學校為活化閒置的舊校長宿舍，拆除破損圍牆與內部隔間，讓空間視野扣合校園周邊場域，舊宿舍化身為1個跨領域綜合應用的空間。

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台中高農也因應美感改造基地，規劃一系列的相關課程及活動，包括台中舊城踏查走讀、植物拓印、書法研習等，並與社區辦理同樂活動。

教育部表示，113年校園美感環境再造計畫自即日起至4月17日受理申請，歡迎公立高中以下學校報名申請，打造專屬的美感特色校園，透過校園環境的美感再造，除了解決學習環境的硬體問題，也引導師生共同探索校園所需的美感樣態，打造創新的教學場域。（編輯：管中維）1130324