餐飲業缺工 引進AI點餐服務

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（中央社記者余曉涵台北24日電）有餐飲業因應缺工，開始導入AI，像是肯德基在自助點餐機上導入生成式AI實習店員，鬍鬚張也規劃AI多國語言辨識的智慧點餐機等方式。

因應缺工，應用AI技術打造智慧餐廳成為未來趨勢，越來越多餐飲業者導入AI在點餐服務。

肯德基日前發布新聞稿表示，全新「數位未來店2.0」版本正式啟動，自助點餐機上導入生成式AI實習店員卡拉（Kala），以模擬400名員工表情生成，將以親切友善的態度為顧客服務，介紹當期人氣餐點，並以AI推薦適合加點單品。

鬍鬚張導入AI多國語音辨識Kiosk、現金Kiosk自助點餐、智慧取餐櫃等自助點餐流程，結合POS系統、KDS廚房系統、廣告叫號系統等應用，透過LaaS全通路平台的資料整合，模擬出前後場全自動化智慧餐廳「鬍鬚張未來科技概念店」。

餐飲產業觀察分析師劉人豪說，因為缺工，台灣餐飲業越來越多餐廳採用掃碼點餐，尤其今年掃碼點餐幾乎變成餐廳的「標配」，部分餐飲業更嘗試用AI來模擬真人服務，這也可能是缺工解法之一。

劉人豪指出，自助點餐機已經成為不少餐飲業者的趨勢，未來AI結合自助點餐機將如雨後春筍般紛紛出現，除了可以提供消費者全方位的顧客體驗外，也能提高業者食材採購的效率和精確度。（編輯：管中維）1130324