文大產學合作邀業師授課 培養餐飲調酒尖兵

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（中央社記者許秩維台北25日電）中國文化大學永續創新學院與企業、協會合作啟動夢想資助計畫，由企業團隊開設烈酒入門課程，讓觀光系學生學習酒類相關知識及文化，培養餐飲調酒的人才。

文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學永續創新學院透過創課教學工作坊、開設SDGs工具相關課程、創新教學課程翻新等，達成永續教育發展的目標，並結合校內多元校系，透過翻新建構課程、重塑教學形式，引導學生拓展學域。

文化大學永續創新學院院長方元沂表示，永續創新學院攜手文大觀光事業系、全球知名威士忌企業帝亞吉歐（Diageo），以及國際技能發展協會（Skills for U）共同啟動攜手夢想資助計畫，為觀光系學生開展烈酒入門課程，讓觀光系學生培養一技之長。

合作案目前已開課兩次，課程分別為侍酒實務及餐飲職涯，由企業團隊手把手教學，讓觀光系學生與品牌大使學習酒類相關知識及文化，並與世界調酒師選手一同探討酒吧經營理念與品嚐調酒風味。

方元沂提到，這項跨界合作凝聚企業、協會及學校的多方力量，旨在實踐「理性飲酒」、「社會共融」、「環境永續」的3大目標，也是創新教學課程翻轉教室的重要里程碑。

文化大學觀光事業系主任姜淳方表示，與業界、學界密切合作及交流，有助於提升學生們的專業素養，在與國際企業合作中，開拓國際視野，更是絕佳的多贏新局；學生透過此活動增進對酒類文化的認識與理解，更促進企業、協會和學校間的合作與交流，為未來的產業合作與人才培養奠定堅實的基礎。（編輯：管中維）1130325

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