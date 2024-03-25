為逝者發聲白袍飄人權俠氣 三總攜手法務部培訓法醫

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）三軍總醫院法醫中心與法務部今天簽約培訓法醫人才，成為全台第4家有法醫部門教學醫院；法醫師林佑俊認為，法醫雖離光鮮亮麗較遠，卻是在為逝者發聲、展現對人權重視。

法務部法醫研究所、士林地檢署委託三軍總醫院法醫部門今天舉辦法醫鑑定及人才培訓計畫簽約記者會。「這完成了最後1塊拼圖」，法務部長蔡清祥說，繼中醫大、高醫大、成大醫院後，三總是第4家合作教學醫院，達成北中南皆擁有鑑定與人才培養部門的目標。

國防部副部長徐衍璞認為，法醫學雖冷僻，卻代表著1個國家對於人權的重視，三總在民國111年成立法醫病理中心，與法務部密切合作，為司法案件提供醫療專業判斷，包含法醫鑑定、案件諮詢等；這次簽約主要著力在法醫師人才不足問題，提供更好訓練模式，吸引更多醫師投入。

三總細胞病理科主任林佑俊是三總內「唯二」擁有法醫師資格的專任法醫師，他說，法醫與傳統醫療工作相比，比較沒有那麼光鮮亮麗，且須忍受腐敗性遺體、異味；台灣法醫人才培訓最大困難之一，就是沒有足夠大體老師案件教學，與法醫研究所合作，較可能獲得相關教學案例。

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林佑俊表示，台灣在近5到10年法醫工作環境、設備有明顯進步，對台灣法醫而言，即使台灣鑑定設備不如美國影集「CSI犯罪現場」那麼先進，也不常遇到槍械、毒品案，「但鑑定工作就是在替死者發聲」。

林佑俊回憶曾遇過較難忘案件，是起初被檢警認定是服藥輕生，因解剖後發現脖子皮下出血、舌骨斷裂，才發現是先被掐死、偽裝成服藥；他說，從外觀上看不出來，但因為有了法醫鑑定，死者才有申冤機會。（編輯：陳仁華）1130325