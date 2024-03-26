立委赴高雄遊覽車事故現場會勘 增設限高告示牌

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄20日發生遊覽車自撞涵洞釀1死。民進黨籍立委李昆澤、許智傑今天邀集當地多名民意代表赴事故現場會勘，要求高雄市政府與中央限期完成改善，務必降低意外發生風險。

立法院交通委員會召委李昆澤與立委許智傑今天下午邀集高雄市議員邱俊憲、張勝富等多名民意代表，及高雄市交通局、工務局、警察局等相關單位到場會勘，該起事故傷者及多名居民也都一同與會，關切改善規畫與施作進度。

會中確認該處涵洞兩端本周將增設高度限制告示牌，並放大原告示牌面、改善夜間照明，以提高行經該路段的駕駛人識別度。另外，將盡速改善該處路面標線模糊毀損處。

李昆澤、許智傑均要求高公局就現地空間、通行安全等因素，盡速考量增設實體限高柵欄設施，針對高雄100多處高速涵洞盡速完成全面檢視，維護市民用路安全。

李昆澤指出，自2022年10月至仁武水管路重大交通事故意外，於高雄、花蓮、台南各地總計發生至少6起高速公路涵洞事故。要求交通部應加強職業駕駛人相關訓練，特別是遊覽車駕駛，對於路線及相關行車規範，務必有足夠熟悉度。

李昆澤表示，涵洞前標誌告示應有明確規定，相較於美國、日本等國家，台灣目前許多標誌、標線，尚無明確規範或範本可以參照，也沒有定期檢討機制。

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許智傑表示，相關標誌、警示設施，除了是要保護橋梁安全以外，更是要保護用路人安全，政府養護工程單位，應以用路人角度思考與改善相關設施施作。

市議員邱俊憲、張勝富共同指出，仁武區水管路為交通要道，連結多處產業園區，進出多為大型車輛且車流繁重，安全改善工作不容輕忽，除涵洞相關警示改善外，當地民眾也反映相關交通號誌燈號、標線、路型改善等建議事項，會持續要求市府專案檢討、研擬提出改善方案。（編輯：林恕暉）1130326