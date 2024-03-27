薛富盛：若反對者無法發聲 就不接受晶鼎說明會

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（中央社記者張雄風台北27日電）晶鼎焚化爐開發案於14日補辦開工前說明會，當天現場大批抗議的民眾，以無法進場表達意見為由，高喊會議無效。環境部長薛富盛表示，若反對者沒有辦法表達意見，就不接受晶鼎的說明會。

晶鼎焚化爐在環境影響評估報告書中承諾，開工前需舉辦說明會，但因未依規定舉辦遭環境部開罰新台幣30萬元，並限期在今年3月底之前補辦；晶鼎公司已在14日補辦說明會，然而當天現場有大批抗議的民眾，以無法進場表達意見為由，高喊會議無效。

立院社福及衛環委員會今天邀請環境部部長就「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會之相關內容」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委黃秀芳質詢表示，包含民進黨彰化縣立委陳秀寶也非常關心晶鼎所舉辦的說明會是否合乎程序，在說明會當天陳秀寶也有到現場；當天想表達意見的居民被阻擋在外、沒辦法表達意見，質疑這樣是否符合程序。

民眾黨立委黃國昌同樣針對晶鼎焚化爐開發案進行質詢，指總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦說「要蓋焚化爐是抹黑」，喊話當初承諾的林、鄭不用負責任嗎，針對本案要求中央表態。

黃國昌舉例，過去在苗栗曾針對地方開發案做出說明會不符規範的前例，相信中央的標準不會比苗栗更差。

環境部長薛富盛答詢，依照規定，如果反對者沒有辦法表達意見，就不接受晶鼎的說明會。

薛富盛表示，彰化縣的確焚化爐數量多的確不是好事，有檢討的空間；中央、地方都同樣必須參與晶鼎開發案的審查，環境部目前尚未收到晶鼎的報告，也強調「中央的審查標準會更高」。（編輯：李亨山）1130327