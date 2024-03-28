華航推薦帛琉自駕遊 台灣駕照行得通

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）華航台北分公司今天舉行春季記者會，介紹到帛琉開車自駕旅遊很方便，不必更換國際駕照，持台灣護照就行得通。

帛琉觀光局日前宣布，4月1日起到6月24日，搭乘華航每週一的航班旅客，可以在抵達帛琉後領取特別獎勵金250美元（約新台幣8011元）。

華航台北分公司說，帛琉的旅遊金消息一發布，帛琉航班訂位立即快速上升到8成以上。提醒民眾注意，目前華航每週三、六出發的航班，不適用帛琉旅遊金，只有搭4月1日起新增每週一的航班才符合資格，而且旅遊金要到了帛琉才能換領。

另外，7月15日起，華航帛琉線會再增加週四的航班。

華航台北分公司說，除了跟團，現在到帛琉租汽車或機車自駕遊很方便，不必換國際駕照，直接持台灣駕照就可上路，建議在台灣就先預訂，到了帛琉機場就可取車。

帛琉從2020年1月1日起，禁止使用對珊瑚礁有害的防曬霜。華航台北分公司提醒，民眾自帶防曬用品到帛琉時，一定要選具友善海洋標章的產品，否則入關時不但會被沒收，還會遭罰100美元。

華航7月14日將復飛睽違16年的西雅圖航線，每週5班，華航也祭出不到新台幣2萬元即可暢遊西雅圖、最高享22%折扣等優惠。

華航台北分公司說，9月底前搭乘台北至西雅圖往返航班，華夏會員每航段可額外獲得2200哩程數回饋，但優惠只到3月底。

華航台北分公司說，西雅圖有多元的城市風貌，除探索雷尼爾山國家公園，或參觀打卡地標的太空針塔外，還可體驗其獨特的搖滾文化及豐富的藝術氣息。（編輯：陳政偉）1130328