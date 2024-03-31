國際郵輪奧德薩號首泊澎湖 408歐美客暢遊菊島

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（中央社澎湖縣31日電）國際郵輪旅遊風潮起，繼「旅行者號」郵輪後，美國璽寶郵輪所屬「奧德薩號」今天首度泊靠澎湖，帶來408名歐美遊客暢遊澎湖，提升澎湖在國際旅遊市場知名度。

「奧德薩號」郵輪今天首航抵澎，在港務公司以噴水禮和菊之音樂團演奏下，泊靠馬公碼頭區1號碼頭，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、港務公司馬公管理處長喬文娟及澎湖國家風景區管理處主任林偉傑等人登輪代表致贈首航紀念品，歡迎郵輪到訪澎湖。

澎湖縣政府旅遊處表示，郵輪觀光在全球蔚為風潮，近年陸續有國際大型郵輪前來泊靠，顯見澎湖深具發展郵輪觀光潛力，航港局及台灣港務公司已積極完成1號碼頭延建，旅運中心也將在近期內動工，未來完工後可提供15萬噸級郵輪泊靠。

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旅遊處表示，澎湖除今年3月先後有「旅行者號」與「奧德薩號」2艘郵輪抵澎外，6月份還有挪威郵輪「奮進號」的3航次，共計有3艘國際郵輪5航次泊靠，帶來近2000名國際遊客抵澎湖。

隸屬美國璽寶郵輪的奧德薩號（Seabourn Odyssey）郵輪，2009年建造，總噸位3萬2000噸，船長200公尺、寬26公尺、吃水深度6公尺，最多可搭載450名乘客，此次由高雄啟程，抵澎後安排遊客搭乘遊覽車參加本島行程，下午5時離澎，前往下一站基隆港。（編輯：陳仁華）1130331