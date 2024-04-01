長榮航空攜手配樂家何國杰 推全新登機降落音樂

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（中央社記者余曉涵台北1日電）長榮航空今天表示，與金馬獎國際配樂家何國杰攜手合作，以其獨特的創作風格，融合創新與傳統，全新編曲及創作登機及降落音樂，分別於4月及7月上線。

長榮航空今天發布新聞稿表示，何國杰知名配樂作品包括電影「賽德克．巴萊」、「看見台灣」等，此次新版登機音樂除改編目前長榮航空登機時受到旅客喜愛的經典曲目Love is the answer外，並加入兩首全新創作樂曲By your side與Agape，透過鋼琴、吉他、打擊樂器及弦樂器共奏，融合抒情、古典及輕爵士等多種曲風。

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長榮航空表示，何國杰也親自指揮樂團及演奏鋼琴，演繹長榮航空如同溫暖羽翼般陪伴及呵護每位旅客，致力帶給旅客最舒適的飛行體驗，在空中共譜最動人的完美樂章。

長榮航空指出，這次新版降落音樂，何國杰挑選深受旅客喜愛6首膾炙人口的台灣民謠「望春風」、「六月茉莉」、「四季紅」、「雨夜花」、「月夜愁」、「滿面春風」重新編曲，賦予懷舊經典新生命。（編輯：張雅淨）1130401