長榮航空招逾百名地勤起薪43K 新鮮人可無縫接軌

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）長榮航空今天公告將募19個不同職類、逾百名地勤人員，大學畢業起薪4萬3000元起，具證照及經驗者，薪資另議；預計6至8月分梯報到，讓今年大學畢業社會新鮮人可無縫接軌。

長榮航空發布新聞稿指出，預計聘用19個不同職類地勤人員、超過百名職缺，大學畢業起薪新台幣4萬3000元起，具有專業證照及經驗者薪資個別議定，報名即日起至3月13日，有意報考者可透過長榮航空網站報名，預計今年6至8月分梯報到，讓今年大學應屆畢業生可無縫接軌步入職場。

長榮航空表示，因應日益蓬勃旅運市場需求，今年將再引進3架波音787-9客機、1架波音787-10客機及1架波音777F貨機，配合機隊數增加及航班運能提升，這次將招募客運運務、貨運運務、客服人員、營業、餐勤管理等一般職類，及培訓航機工程師、簽派/航技、資訊工程師、倉儲設備維修、財務、航空安全、醫師及護理師等多項專業職類。

另外，為配合公司持續推動ESG政策及強化資安管理，也將招募氣候變遷及環境管理、資訊安全管理專才。

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長榮航空說明，為了讓員工得以適才適所，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園/高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，未來也將會依照員工興趣、能力，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練。

除增聘地勤人員外，長榮航空全年隨時接受機師報名，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年於2月及3月招募，後續會再依實際需求，採滾動式招募。（編輯：陳仁華）1130305