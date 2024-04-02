復興商工美展作品用AI 學者：應具智慧財產權概念

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（中央社記者趙麗妍、黃國芳台中2日電）新北復興商工師生美展首獎作品因使用人工智慧（AI）繪圖遭取消。學者們認為，AI使用已是勢在必行，重點應是教育學生正確使用AI，創作屬於自己的作品並具備智慧財產權概念。

東海大學創意學院院長許和捷接受中央社記者電訪表示，AI使用是勢在必行，AI對於傳統設計教育是一個改變並非衝擊，設計的方法需要改變。

許和捷指出，作者須具備紮實傳統美感的訓練以及創新的頭腦，否則AI要是畫錯則無從判別，最重要必須具備智慧財產權的概念，所有競賽都是如此，一旦有人檢舉，必須承擔責任。

國立台中教育大學美術學系盧詩韻教授表示，比賽時宜應明確規定創作媒材，避免學生混淆；可將AI視為創作的合作夥伴看待，鼓勵將其用作流程工具之一，而不是用於產生最終的設計成果。藝術學系需重新審視創作定義，視之為人與技術共同參與的結果。強調創作不僅是意念展現，也是技術介入形塑的過程，AI創作也屬藝術範疇。

盧詩韻說，用肉眼很難辨識學生作品是AI，恐需開發新工具或透過創作過程透明化確認原創性。採用限定媒材、手作的作品、寫下聲明書並非AI創作或現場創作等；若學生用AI作品應試入學，可調整入學標準，強調創作過程的重要性，並設立相應評估機制，也應培養學生對原創性的理解與尊重。

台中教育大學教育資訊與測驗統計研究所教授李政軒表示，面對生成式AI，不是一味地防弊，而是如何提升孩子AI素養，合理、負責任地善用AI工具，與AI合作共創，產生新的學習模式。

國立嘉義大學視覺藝術學系主任謝其昌說，重點不在於禁止學生使用AI，而是教育學生正確運用AI的態度；目前日常生活幾乎都要運用科技，因此，應教導學生正確學習態度，可以運用AI，但應創作出屬於自己的作品。

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嘉大副校長、音樂系教授張俊賢指出，樂曲演奏方面，大眾習慣現場演奏，AI在短期內影響不大；至於樂曲的創作，即使是學生透過AI編曲，不是學生個人所構思編曲，專家從中也會聽得出來，同時這更是一種欺騙行為。

至於學生想運用AI作品應試入學，張俊賢說，一般學生應試入學，當場會提出一項作曲的題目，由應試學生進行現場創作，這部分AI很難幫得上忙，可以說幾乎不可能。（編輯：郭諭儒）1130402