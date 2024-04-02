消基會抽驗鴨血7成含雞成分 籲標示違規應開罰

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）消基會今天表示，台灣鴨血約占市場1成，但習慣將禽、雞或鵝製品稱為鴨血；抽樣15件鴨血委外檢驗，約7成含雞成分，其中10件為包裝品，僅2件有標為水血，標示違規應開罰。

消費者文教基金會今天召開「2023年鴨血攙偽調查測試結果」記者會，說明在2023年10月在雙北傳統市場、連鎖通路、專賣店、網路電商隨機購買15件市售鴨血，12月再次採樣時扣除2件有未開封產品只採樣13件，2次採樣相同品名15件，包含10件包裝品、5件為散裝品。

消基會董事長吳榮達說，然後委由衛福部食藥署認證的實驗室進行2次「雞成分之定性檢驗」，結果2023年11月有13件約占8成、12月當次有9件占6成，平均約7成鴨血樣品含雞成分。消基會檢驗長凌永健說，是否就是「鴨血混合雞血」，有待主管機關判定。

消基會秘書長陳雅萍說，10件包裝樣品僅編號5及6號在鴨血成分標示上，有以衛生單位要求的方式用「水血」2字標示，可供讓消費者知悉除了鴨血還有混合其他禽血，若經認定確有標示不實情況，依食品安全衛生管理法第45條規定，違反第28條第1項可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

陳雅萍提醒消費者，目前鴨血若混合其他禽類血液，依現行衛生單位的要求，應標示為「水血」、「禽血」、「鴨血（水血）」、「鴨血（禽血）」、「鴨血（含雞血）」等，消費者選購時應注意標示狀況，或主動詢問，例如包裝商品上有負責廠商電話，可去電詢問內容；散裝商品可詢問來源是否100%為鴨血。

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消基會也呼籲主管機關應積極向消費者、業者及販售者宣導正確的標示方式，提供消費者正確資訊。

消基會補充，2015年間主管機關查獲有業者將沾有禽鳥糞便、羽毛的飼料用污染禽血，加入鴨血、豬血糕等火鍋料，流入市面火鍋料理店，嚴重影響食品安全衛生；加上養鴨協會於2015年時稱，台灣屠宰鴨隻每年約3000萬隻，約可產製540萬公斤純鴨血，僅占整體鴨血市場約1成；因此進行以上採樣調查與結果發布。（編輯：陳政偉）1130402