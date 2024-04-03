誠正國中震損又海砂屋 蔣萬安：改建期程提前1年

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）花蓮規模7.2地震，誠正國中出現裂縫、磁磚掉落、輕鋼架崩落等。台北市長蔣萬安今天表示，校舍本身是海砂屋，雖已列管改建，但期程要提前1年，民國114年就動工。

花蓮近海規模7.2地震全台有感，北市多間學校災損及停課，教育局說明，誠正國中教室有裂縫、樓梯間磁磚掉落、部分空間輕鋼架崩落、活動中心水管破裂，加上部分校舍氯離子偏高。

蔣萬安今天到誠正國中視察並接受媒體聯訪表示，誠正國中已經被列管在校舍改建名單內，本來是今、明年規劃設計、115年動工，但看了校舍狀況後，已指示教育局要把改建期程提前1年開始，114年就動工，保障學生安全。

蔣萬安並說，有34所學校必須要加快改建速度，未來會持續盤點經費，積極爭取中央協助，北市也會傾全力給予各項資源。

媒體追問今天視察各校後覺得哪些地方繼續上課會有安全疑慮，蔣萬安指示，包含景美女中洗手間天花板掉落、龜裂等，認為有立即危險的地方都立刻封起來、不讓學生使用，也請專業技師鑑定，補強修復後確認安全無疑才會再次開放。

蔣萬安說，景美女中損害最嚴重的教室，上課方式會先用線上教學，等技師鑑定、修復完成才會讓孩子返校上課。（編輯：方沛清）1130403