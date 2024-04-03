花蓮地震 南機場連棟建物屋損嚴重疏散50戶

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。台北市中華路2段、南機場內舊公寓連棟建物出現樓梯裂痕等，市府通知技師公會確認有公安疑慮並貼紅單，已疏散安置50戶。

花蓮外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃，地震發生後，台北市中華路2段、南機場內的連棟舊公寓出現住家無法開啟大門、樓梯斷裂、磚塊掉落等情形。

國民黨台北市議員應曉薇接獲陳情後趕赴現場查看，她說，經通報北市建築管理工程處後派員到場查看，經勘查後，萬華區中華路連棟建築物有立即危險，已在相關路口張貼紅單。

北市府表示，中華路2段連棟建築物經建管處通知3大技師公會確認後，有立即公安疑慮，目前已開始進行疏散。

市長蔣萬安下午前往誠正國中視察時說，南機場內的建物，目前3大技師工會經檢測、鑑定，認定有危險，已經緊急進行疏散作業及後續安置，共50戶。

建管處發布新聞資料指出，紅單是指建物因有傾頹朽壞而危害公共安全疑慮，市府均於震災後第一時間，將於主要出入口張貼紅單標示，並執行住戶疏散作業，以維公共安全。（編輯：張銘坤）1130403