花蓮地震阻返鄉出遊路 國5車潮較同期少9%

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（中央社記者余曉涵台北3日電）清明連假從明天起展開，今天上午因花蓮發生強震，蘇花公路部分隧道坍塌道路中斷，民眾返鄉、出遊都受影響，高公局表示，截至6時國5車潮較同期減少9%，而西部國道則多處壅塞。

花蓮今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感，其中蘇花路廊災損狀況嚴重，除蘇澳至崇德全線封閉，光蘇花路廊就有2處預警性封閉。

清明連假明天登場，午後西部國道車潮就已逐漸湧現，國5交通則大致維持順暢，交通部高速公路局表示，截至今天晚間6時，國5今天車流量跟過去同期相比減少9%，雖無法斷言車流量減少跟今天上午的花蓮7.2地震有相關，但多少應該有些影響。

高公局今天發布新聞稿，指出下午2時後西部國道車流逐漸增加，國道車多路段包含雙北都會區路段、國1南向楊梅至新竹、仁德系統至高科，國3南向中和至樹林、三鶯至龍潭、新竹系統至西濱，國5南向坪林至頭城。

高公局表示，截至下午5時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，根據國道即時路況顯示，今天晚間6時左右，西部國道多處壅塞，不過國5方面則大致順暢，未出現大量車潮。

明天清明連假首日，高公局預估國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局表示，預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、後龍-苑裡、沙鹿-龍井、快官-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議西部國道南向用路人清晨5時前或中午12時後出發；國5南向用路人清晨5時前或下午5時後出發。（編輯：龍柏安）1130403