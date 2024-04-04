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紫斑蝶遷徙繁殖季 連5天啟動國道讓蝶道創紀錄

2024/4/4 18:18
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）春季紫斑蝶遷徙時期，高公局在國道設置多項保護措施，高公局今天指出，今天紫斑蝶飛越國道每分鐘已超過585隻，啟動今年第6次國道讓蝶道，同時創下連續5天讓道紀錄。

春天是紫斑蝶遷移繁殖季節，高公局都會在國道設置多項保護措施，降低高速公路車流對紫斑蝶遷徙影響。

交通部高公局今天發布新聞稿指出，今天紫斑蝶飛越國道已超過每分鐘585隻，已啟動今年度第6次國道讓蝶道。

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高公局指出，紫斑蝶遷移今年高峰連連，已在3月26、31日及4月1、2、3及今天達到啟動封閉國道措施，不僅平了民國97年最高6次紀錄，也創連續5天讓道紀錄；根據統計，3月1日至今飛越國道紫斑蝶約有31萬5918隻。

高公局中區養護工程分局表示，台灣西部紫斑蝶春季往北遷徙路線，每年在雲林縣林內鄉觸口地區穿越國道3號林內段，當紫斑蝶飛越國道蝶量達每分鐘250隻次以上，就會配合封閉外側車道，以降低車流對紫斑蝶遷徙造成傷害，致死率已由民國96年的百分之3，大幅降低至112年千分之1.49。（編輯：陳仁華）1130404

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