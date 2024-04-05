台灣也有柚子茶 桃改場開發三寶柑果茶醬風味清爽

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）柚子茶是韓流中的熱銷商品，國產文旦加熱熬煮味道偏苦，桃園區農改場今天表示，花了1年時間，從數十種國產柑橘中找到適合品種，完成「三寶柑果茶醬」柚子茶開發，風味清爽。

韓國戲劇、美食、流行音樂在台風行，其中柚子茶是通路可見的暢銷產品。其實國內也產文旦，不過農業部桃園區農業改良場發現，國產文旦加熱熬煮後風味會偏苦，於是花費1年時間開發出適合做柚子茶的「三寶柑」產品，今天對外發布。

桃園區農改場說明，「三寶柑果茶醬」從國內數十種柑橘中篩選製成，使用加熱後風味依舊清新的柑橘品種「三寶柑」，去籽後，使用去苦及低溫萃取技術，將三寶柑果膠充分取出，不用添加粘稠劑，即具有良好的凝膠效果，可說是台灣第1支風味清新的成分天然柚子茶。

除了沖泡柚子茶，桃園區農改場指出，「三寶柑果茶醬」可打入手搖飲市場、烘焙業及冰品業，商機可期；另外，三寶柑果皮肥厚，製作「三寶柑果皮糖」，口感Q彈香甜。相關技術開放廠商洽談技轉，可致電（03）4768216轉253聯絡。（編輯：管中維）1130405