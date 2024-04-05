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台灣也有柚子茶 桃改場開發三寶柑果茶醬風味清爽

2024/4/5 18:15（4/5 19:11 更新）
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桃園區農改場5日表示，韓國柚子茶在台灣受歡迎，其實國內也產文旦，但國產文旦加熱熬煮後風味會偏苦，於是花1年時間，終於找到適合做柚子茶的「三寶柑」，風味清爽。（桃園區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月5日
桃園區農改場5日表示，韓國柚子茶在台灣受歡迎，其實國內也產文旦，但國產文旦加熱熬煮後風味會偏苦，於是花1年時間，終於找到適合做柚子茶的「三寶柑」，風味清爽。（桃園區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月5日
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）柚子茶是韓流中的熱銷商品，國產文旦加熱熬煮味道偏苦，桃園區農改場今天表示，花了1年時間，從數十種國產柑橘中找到適合品種，完成「三寶柑果茶醬」柚子茶開發，風味清爽。

韓國戲劇、美食、流行音樂在台風行，其中柚子茶是通路可見的暢銷產品。其實國內也產文旦，不過農業部桃園區農業改良場發現，國產文旦加熱熬煮後風味會偏苦，於是花費1年時間開發出適合做柚子茶的「三寶柑」產品，今天對外發布。

桃園區農改場說明，「三寶柑果茶醬」從國內數十種柑橘中篩選製成，使用加熱後風味依舊清新的柑橘品種「三寶柑」，去籽後，使用去苦及低溫萃取技術，將三寶柑果膠充分取出，不用添加粘稠劑，即具有良好的凝膠效果，可說是台灣第1支風味清新的成分天然柚子茶。

除了沖泡柚子茶，桃園區農改場指出，「三寶柑果茶醬」可打入手搖飲市場、烘焙業及冰品業，商機可期；另外，三寶柑果皮肥厚，製作「三寶柑果皮糖」，口感Q彈香甜。相關技術開放廠商洽談技轉，可致電（03）4768216轉253聯絡。（編輯：管中維）1130405

農業部桃園區農業改良場從多品種國產柑橘中找出適合製成柚子茶醬的「三寶柑」，開發出風味清新的果茶醬、柑果皮糖等多元產品，5日公開發布。（桃園區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月5日
農業部桃園區農業改良場從多品種國產柑橘中找出適合製成柚子茶醬的「三寶柑」，開發出風味清新的果茶醬、柑果皮糖等多元產品，5日公開發布。（桃園區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月5日
#桃園區農改場
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