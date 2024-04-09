連2屆經費不清 台南大學學生會提告前會長

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）國立台南大學第16屆學生會質疑第15屆學生會交接經費不明，經校方協助調解仍未釐清，再查核第14屆學生會經費，發現不明金額更多，已對第14屆洪姓學生會長提出刑事告訴。

台南大學第16屆學生會今天發表聲明稿指出，先前發現第15屆學生會經費有款項不明情況，經校方協助調解下，同意第15屆學生會在2月初提交新決算書，但多項事證後來證明，重新提交的決算書仍有嚴重瑕疵，未如實將學校補助款填報。

聲明指出，為釐清狀況，再往前1年查核第14屆學生會經費，發現決算書主要表和綜計表帳面上約有新台幣18萬元落差，實際對帳查核仍應有10萬元左右，不明款項金額比第15屆更多，經向校方反映，希望聯繫前2屆學生會長出面解決，學校回覆第15屆學生會長有意願出面再次調解，而第14屆學生會長不克到場。

聲明中指出，經由學校轉知，第14屆洪姓學生會長指稱，有關學校補助款部分，因皆為學生會代墊款，經與學生議會協議，代墊款項支出及收入皆不會列於決算表，任內預算及決算都是與議會開會討論後確認無誤，對第16屆學生會提出的決算書沒有印象。

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聲明中提到，歷屆學生會交接時都有移交清冊，其中重要電子檔案就包含決算書，而依據「大專校院學生會運作原則」需要將帳冊移交，唯獨第14屆移交第15屆未有移交清冊。

聲明表示，第14屆洪姓會長不克出席調解，且對於決算書回覆推託之詞，已於3月下旬由第16屆學生會長，在學生代表及友校學生代表陪同下，到台南市警察局第二分局南門派出所，對第14屆洪姓會長提出刑事告訴，希望洪姓前會長應勇於承擔任內重大款項不明問題，檢警也能儘快處理。（編輯：郭諭儒）1130409