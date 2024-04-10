大客車駕駛徵才補助 延至114年2月底

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（中央社記者余曉涵台北10日電）為了解決大客車駕駛缺工情況，公路局今天宣布，徵才補助延至明年的2月28日外，生活津貼部分也因應基本工資調漲，從新台幣850元調升至915元。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，為改善營業大客車駕駛人缺工情形，111年起持續辦理大客車駕駛徵才補助，截至113年2月份共募得1512人。

公路局表示，為嘉惠更多營業大客車業者申請補助，達到擴大徵才效果，已延長補助至114年2月28日。

除延長補助期間外，考量今年起，每月基本薪資調漲至2萬7470元，換算平均每日薪資約915元，為符合當今社會經濟狀況，修訂補助每天生活津貼從850元提升至915元。

公路局說，駕駛人連續受僱滿3個月，可請領穩定就業獎勵金1萬5000元；每再滿1個月，補助5000元，最高以6萬元為上限；若符合資格，可再依不同訓練請領駕駛訓練費用補助，最高5萬923元。

駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等3項補助，單一駕駛人最高可請領13萬9288元。（編輯：陳政偉）1130410