更多編輯台推薦新聞：
阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成
生活

中央大學推AI地震預警系統 震度3秒出爐正確率逾9成

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股多頭續航盤中衝20883點新高 營建軍工搶眼
首頁 / 生活

大客車駕駛徵才補助 延至114年2月底

2024/4/10 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）為了解決大客車駕駛缺工情況，公路局今天宣布，徵才補助延至明年的2月28日外，生活津貼部分也因應基本工資調漲，從新台幣850元調升至915元。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，為改善營業大客車駕駛人缺工情形，111年起持續辦理大客車駕駛徵才補助，截至113年2月份共募得1512人。

公路局表示，為嘉惠更多營業大客車業者申請補助，達到擴大徵才效果，已延長補助至114年2月28日。

除延長補助期間外，考量今年起，每月基本薪資調漲至2萬7470元，換算平均每日薪資約915元，為符合當今社會經濟狀況，修訂補助每天生活津貼從850元提升至915元。

公路局說，駕駛人連續受僱滿3個月，可請領穩定就業獎勵金1萬5000元；每再滿1個月，補助5000元，最高以6萬元為上限；若符合資格，可再依不同訓練請領駕駛訓練費用補助，最高5萬923元。

駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等3項補助，單一駕駛人最高可請領13萬9288元。（編輯：陳政偉）1130410

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.88