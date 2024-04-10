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國際管風琴泰斗屏東演出 4/27演藝廳登場

2024/4/10 13:35（4/10 14:11 更新）
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屏東演藝廳4月音樂饗宴，27日由國際管風琴界泰斗盧德格爾．盧曼（Ludger Lohmann）演出，可一睹大師風采。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月10日
屏東演藝廳4月音樂饗宴，27日由國際管風琴界泰斗盧德格爾．盧曼（Ludger Lohmann）演出，可一睹大師風采。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月10日
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東演藝廳4月音樂饗宴，20日有金曲樂團山狗大後生樂團與屏東詩人醫師曾貴海合作歌謠專輯，27日則是國際管風琴界的泰斗盧德格爾．盧曼演出，可一睹音樂大師風采。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，由屏東客家音樂創作人顏志文領軍的山狗大後生樂團與亞洲首位榮獲「厄瓜多國際詩人獎」醫師曾貴海，聯手CD專輯「羊尾仔看詩」音樂會，巡迴演出最終場於20日下午2時在屏東演藝廳售票演出，邀請南方當代弦樂團10人豪華編制及雙簧管演奏家共同演繹，讓觀眾共賞詩與歌的豐富性，感受客家文化底蘊的醇美。

另外，27日上午10時登場的「管風琴大師班」，由德國管風琴家盧德格爾．盧曼（Ludger Lohmann）演出，以彈奏巴赫樂句觸鍵及演繹方式的獨到見解而聞名。

文化處表示，希望藉由盧曼專業演奏，搭建具有國際視野的學術交流平台，引導和教育管風琴師生深入管風琴音樂殿堂，無論是專業音樂人還是對管風琴音樂充滿好奇心的新手，可以到場感受大師魅力。

文化處說，購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活，活動詳情可至屏東藝遊粉絲專頁（facebook）查詢。（編輯：黃世雅）1130410

#文化處
#屏東演藝廳
#曾貴海
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