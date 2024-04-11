第4屆公益彩券年均盈餘增77% 千億挹注國民年金

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布，第4屆公益彩券發行期間自民國103年1月1日至112年12月31日，累計創造盈餘約新台幣2957億元，其中1331億元專款專用於補助國民年金、148億元用於全民健康保險準備、1478億元分配給地方政府運用於社會福利支出。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會指出，第4屆公益彩券平均每年盈餘約296億元，較第3屆平均167億元大幅成長77%，有助增裕社福財源。

她說明，在分配給地方政府的公益彩券盈餘部分，主要是辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項，對保障民眾基本生活甚有助益。

林秀燕表示，在提供弱勢族群就業機會方面，公益彩券經銷商以具工作能力的身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，112年12月底的經銷商人數合計3萬9856人，若再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。

至於電腦型、立即型彩券經銷商收入佣金比例，是否可能隨物價指數上漲而調高，林秀燕指出，台灣目前的佣金比例相較國際間，已算是相當高的水準，若要調整比例應需等到下一屆發行，相關意見財政部會審慎通盤研議。

根據台彩官網，現行電腦型彩券經銷商，是依所售出公益彩券的票面金額（不含作廢彩券）計算8%，即為銷售佣金；立即型（刮刮樂）方面，銷售佣金為彩券面額的10%。

除公益彩券盈餘外，林秀燕指出，發行機構每年繳付回饋金27億元，提供衛生福利部、勞動部及原住民族委員會辦理弱勢族群就業服務及推展社會福利等事項。

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她表示，財政部也運用回饋金補助發行機構，辦理多項經銷商照顧方案，包含電腦型彩券經銷商儲蓄保險、立即型彩券經銷商意外及傷害保險及安全防護設備等，有效減輕經銷商於公益彩券屆次轉換時的經濟壓力，並提升經銷商人身安全。

林秀燕指出，第5屆公益彩券已於113年1月1日正式發行，國庫署將繼續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標，進一步厚植社會福利財源，照顧更多弱勢族群。（編輯：楊蘭軒）1130411