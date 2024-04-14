中油啟動平穩機制 15日起汽柴油價格不調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北14日電）國際油價上漲，台灣中油公司今天表示，為協助穩定國內油價，平穩雙機制及政府調降貨物稅續行，15日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不予調整。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.1元。

台灣中油表示，受沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲原油官價及以色列對伊朗的衝突，導致中東地緣政治情勢升溫等因素影響，國際油價上漲；浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.12美元，新台幣兌美元匯率貶值0.106元，國內油價依公式計算漲幅為1.26%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲3.8元及5.4元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收3.4元及5.0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

台灣中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.8元及5.4元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.8元及5.4元均由台灣中油吸收，民國113年累計至3月底止，共吸收約53.70億元。（編輯：蘇志宗）1130414