高雄麻疹病例4/4遊台南 衛生局匡列13名接觸者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南18日電）高雄市出現首例麻疹境外移入病例，台南市衛生局調查，這名病例4月4日下午曾到台南市王氏魚皮及同記安平豆花安平總店，目前已匡列13名接觸者，身體無不適，將持續追蹤至22日。

台南市政府衛生局今天指出，高雄市4月9日接獲中央檢驗確診首例麻疹境外移入病例（全國境外移入第6例），台南市衛生局12日獲報，這名病例於傳染期間曾到台南市王氏魚皮、同記安平豆花安平總店，活動時間分別是4月4日下午1時至2時、2時30分至3時30分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市衛生局立刻派員調查，督導店家完成環境清消，也匡列接觸者及衛教說明。衛生局表示，王氏魚皮接觸者共8人，同記安平豆花安平總店接觸者共5人，接觸者已簽收健康監測通知書，身體無不適，防疫人員將持續監測追蹤至4月22日。

衛生局人員說，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播，或直接接觸病人鼻腔、咽喉分泌物而感染，民眾若活動足跡和這名病例重疊，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速和衛生局或轄區衛生所聯繫，安排就醫。（編輯：黃世雅）1130418