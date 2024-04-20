壽山國家公園5/1起 4窟停止申請探洞

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）時序立夏，國家自然公園管理處今天表示，園區內的猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞等4個洞穴，自5月1日至10月底停止申請及從事探洞活動，違者將依法究處。

5月初將進入24節氣「立夏」，也是壽山國家自然公園每年雨季開始，對比外部環境，石灰岩洞穴內部明顯比較潮濕，有泥濘、積水等現象，環境內生物活動情況也有顯著變化。因此，為避免干擾洞穴內環境，降低因洞穴環境濕滑而致跌傷風險，將停止探洞活動申請。

園區原得申請從事探洞活動猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞4個洞穴，5月1日至10月31日止，依國家公園法第13條授權訂定壽山國家自然公園區域內禁止事項規定，停止申請及從事探洞活動，違者依法究處，籲請民眾配合管制，讓自然環境順應季節休養生息。

國家自然公園管理處表示，11月1日起恢復得申請及從事探洞活動，活動日3個月前可預先申請。自管處提醒民眾，進入園區從事較耗費體能、具挑戰性活動，應事先瞭解環境狀況、評估自身狀況、備好隨身裝備，並考量利用相關保險保障個人權益及減低意外發生。

壽山國家自然公園經隆起、抬升離開海面，歷經百萬年風化、侵蝕和雨水沖刷，形成各式各樣奇岩洞穴。猩猩洞位於壽山東邊溶洞，洞名由來是石筍生成一座維妙維肖的雄猩猩，洞穴長約20公尺的平直通道，入口岩壁上有造型各異鐘乳石及石筍。

天雨天財洞位於北壽山中段溶洞，內有兩孔，一孔像水濂洞，另一孔在溶洞末端天井，有大型鐘乳石、狹長的窄巷和圓形大天井。金瓜洞位於壽山東北邊溶洞，因通道末端巨大的金瓜得名。

北峰極樂洞位於壽山東北邊，景觀分三段，第一段入口需攀爬繩索而下，約2層樓高岩壁，第二段有大型瀑布及各式鐘乳石，第三段有各式型態鐘乳石景觀。（編輯：孫承武）1130420