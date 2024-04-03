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花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級
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北韓官媒：成功試射中遠程固體燃料極音速飛彈

2024/4/3 10:19（4/3 10:33 更新）
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北韓中央通信社3日表示新型中遠程極音速飛彈2日試射成功。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
北韓中央通信社3日表示新型中遠程極音速飛彈2日試射成功。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓官方媒體今天表示，北韓成功測試了一枚中遠程固體燃料極音速飛彈，還說領導人金正恩在場督導試射工作。

法新社報導，北韓中央通信社（KCNA）在試射後的隔天表示：「具有軍事戰略價值的新型中遠程極音速飛彈試射成功。」

金正恩指出，藉由這次試射，北韓如今「實現了戰略飛彈的固體燃料化、彈頭機動化及核武化」。

據路透社報導，北韓昨天在一場可能的試射活動中，發射了一枚疑似中程彈道飛彈落入海中，旋即引發南韓、日本和美國譴責，英國也稱北韓此舉違反多項聯合國安全理事會決議。

南韓軍方表示，這枚飛彈於昨天早上發射，飛行約600公里後落入南韓與日本之間海域。北韓中央通信社稱飛彈飛行約1000公里。

北韓最新發射的是「火星-16型」（Hwasong-16）飛彈。不到兩週前，金正恩才督導中程極音速飛彈的固體燃料發動機測試。

北韓長期以來一直尋求掌握更先進的極音速與固體燃料技術，讓北韓飛彈更有能力制衡美韓飛彈防禦系統，並威脅美國的區域軍事基地。

韓國軍事工業研究協會（Korea Association of Defence Industry Studies）分析家韓光熙（Han Kwon-hee，譯音）指出，昨天的試射「似乎是平壤當局飛彈發展藍圖的一環，包括極音速武器」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130403

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