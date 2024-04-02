北韓射彈 尹錫悅批意圖影響南韓國會大選

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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）北韓今早向東海發射一枚彈道飛彈，南韓總統尹錫悅在國務會議上批評，平壤當局意圖以這類挑釁影響下週的南韓國會選舉，指示軍方防範後續可能進行的類似軍事行動。

尹錫悅表示，北韓企圖以不斷挑釁來干擾即將舉行選舉的南韓社會，但這種行為只會讓南韓國民更團結。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午6時53分左右從平壤一帶向東海上發射一枚推測為中程彈道飛彈的飛行物，飛行600多公里後落入海中。這也是北韓時隔15天進行的軍事挑釁。

合同參謀本部說，軍方在北韓發射飛彈時立即掌握，並進行追蹤監視，與美國及日本緊密共享情資，正綜合分析相關數據。同時也批評北韓發射飛彈嚴重威脅朝鮮半島和平穩定，強烈譴責這種露骨的挑釁行為。

南韓軍方推測北韓今天進行的是極音速（hypersonic）飛彈試射。北韓中央通信社（KCNA）3月20日曾刊出報導稱，北韓當局已成功進行用於中程極音速飛彈的多段固體燃料引擎地面試驗。

軍方人士透露，北韓今天發射飛彈的飛行時間雖不到10分鐘，但飛行速度足以推斷為極音速武器。韓聯社報導指出，極音速飛彈可以音速的5倍以上速度飛行，且推進器分離後留下的彈頭會呈不規則軌跡落下，難以追蹤攔截。（編輯：陳承功）1130402