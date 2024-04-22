江玉敏阻國際人口販運 獲選清大最年輕傑出校友

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）國立清華大學今天表示，31歲江玉敏成立國際人權顧問公司，致力打擊國際人口販運、現代奴役、關注人權、勞權議題，獲選為清華校史上最年輕的傑出校友。

清華大學發布新聞稿指出，江玉敏就讀清大工程與系統科學系2年級時，就參與清大赴西非獅子山共和國的國際志工團，推動學童電腦教育，隨後也前往肯亞、坦尚尼亞服務，逐漸確定往國際發展學（development studies）的職涯發展方向。

江玉敏自清大畢業後，清大指出，她前往坦尚尼亞擔任瑪麗安學院專案經理，為瑪麗安學院募款建立科學實驗室，並推動社區發展計畫，隨後取得扶輪社全額獎學金赴英國發展研究院（Institute of Development Studies,IDS）攻讀碩士。

清大表示，江玉敏26歲時在英國創立憫研顧問公司（Humanity Research Consultancy）為各國政府、國際大型非營利組織、企業等，提供深度研究服務、政策建議、供應鏈教育訓練，更打擊現代奴役、人口販運、強迫勞動，工作領域涵蓋東南亞、中東、非洲等地區。

清大指出，憫研顧問創辦2年即獲國際人權獎項，也入圍英國企業獎，並在2023年獲聯合國毒品與犯罪問題辦公室認定為全球打擊詐騙園區與人口販運的重要組織之一，成果包括直接及間接參與營救約70名人口販運倖存者。

清大今天公布2024年傑出校友當選名單，包括江玉敏、長期關懷文化與社會發展的傳道人陳筱宇、廣達電腦執行副總經理蔡文弘、惠特科技創辦人徐秋田等4人。（編輯：戴光育）1130422

國立清華大學22日公布2024年傑出校友當選名單，長期關懷文化與社會發展的傳道人陳筱宇獲選。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月22日

國立清華大學22日公布2024年傑出校友當選名單，廣達電腦執行副總經理蔡文弘獲選。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年4月22日