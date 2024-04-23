印尼青農啟程赴台灣農場實習 機場高舉兩國國旗

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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）印尼農業部今年選拔及訓練的青農實習生共61人，於22日啟程前往台灣，經過台灣農業部安排的銜接訓練後，將會分發到各農場及農企，展開為期1年的實習工作。

印尼青農在台灣的實習計畫是台灣與印尼政府於2019年所簽署的農業合作協議，目的是要促進雙邊農業人才交流與產業發展，過去幾年因疫情而一度暫停，目前每年約有100名印尼青農到台灣各地農漁牧場實習。

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今年61名青農實習生是第4梯次，22日從雅加達蘇卡諾哈達國際機場出發至台灣，他們分別來自東爪哇省瑪琅（Malang）及西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara），大部分為印尼農業部農業推廣及人力發展總司的農業公費學校的畢業校友，並在印尼農業部推動青年創業就業輔導計畫（YESS Program）中表現傑出而被選中並通過測驗者。

印尼農業部在實習生出發至台灣前舉行授旗及歡送活動，並邀請前幾梯曾赴台完成實習，並已返回印尼創業的青農傳授經驗，也請駐印尼代表處協助分享台灣農業發展現況，並一同參加記者會，凸顯出台灣與印尼農業交流合作十分密切。（編輯：韋樞）1130423