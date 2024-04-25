中捷多元支付上線 持信用卡或行動支付也能便利搭

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中捷運公司今天宣布，即起旅客在捷運綠線無障礙閘門，持指定感應式信用卡或使用行動支付掃描QR Code乘車碼，就能輕鬆支付車資，提供國內外旅客更方便快速支付方式。

中捷公司今天在中捷綠線市政府站舉行行動支付上線記者會，宣告邁向「智慧中捷」里程碑，台中市政府交通局長葉昭甫、中捷公司董事長顏邦傑，與信用卡組織及支付業者代表均出席見證。

顏邦傑致詞時表示，中捷公司在相關團隊合作協助下，打造多元支付環境及便捷乘車服務，尤其台中是全台第2大城市，不僅吸引各地旅客前來觀光，國際經貿往來也很頻繁，現在國內外旅客可選擇本身既有支付工具搭乘中捷，省時又方便。

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葉昭甫說，台中市公共運輸一直不斷滿足民眾需求，如今多元支付在台中捷運上線，無論民眾想用哪一種支付方式，包括電子票證、乘車碼或感應式信用卡等都可以，期待支付方式的便利性讓台中捷運運量節節高升。

中捷公司說明，即起捷運綠線各車站無障礙閘門驗票功能，提供多元支付選擇，持Visa、JCB感應式信用卡或使用LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay愛金付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay的旅客，進出閘門時感應信用卡或開啟指定支付APP掃描QR Code乘車碼，就能完成付款，不必再翻找或購買電子票證。（編輯：陳仁華）1130425